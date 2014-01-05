Иллюстративное фото с сайта dvervam.com Иллюстративное фото с сайта dvervam.com В Атырау заезжие воры обворовали квартиру руководителя одного из учреждений города. По данным пресс-службы ДВД Атырауской области, кража была совершена 27 декабря в период между 14 и 18 часами. Злоумышленники взломали пластиковые окна и вынесли добра на сумму около миллиона тенге. – Во время оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали криминальных гастролеров. Оказалось, один из них приехал на заработки из Астаны, а его подельник – из Шымкента, – сообщил "КАРАВАНУ" руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА. Подозреваемых, у которых обнаружены похищенные вещи, водворили в изолятор временного содержания. Начато расследование. Есть предположение, что это не первая кража задержанных в Атырау. Источник: "Караван"