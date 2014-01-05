Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz В Атырау во время новогоднего представления в Доме культуры имени Курмангазы на 7-летнюю девочку с большой высоты упал массивный усилитель звука, ребенок получил травмы головы и груди, сообщает "Ак Жайык". Инцидент произошел 2 января, однако об этом стало известно сейчас. По словам матери девочки, до начала представления в фойе Дома культуры имени Курмангазы был хоровод для детей. - Устав от шума, дочка потянула меня к выходу. Было тесно, я пропустила дочку вперед, в какой-то момент передо мной мелькнуло что-то черное, и Алиюша с криком упала на пол, - рассказывает мать пострадавшей Чинара АМАНЖОЛОВА. Она отмечает, что в тот момент в зале Дома культуры имени Курмангазы не было ни медицинского работника, ни представителя администрации. - Никаких мер безопасности администрация не предпринимала, и этот динамик весом в 20 килограммов мог упасть с большой высоты на головы детей в любой момент, - говорит она. Женщина вызвала скорую помощь. Алию АМАНЖОЛОВУ увезли в травмпункт. Адвокат, к которому обратились родители Алии, порекомендовал им обязательно получить в полиции номер, под которым зарегистрировано их заявление, и направление на освидетельствование в органы судмедэкспертизы. Эти документы, по словам Чинары АМАНЖОЛОВОЙ, ей пришлось буквально выбивать в ГУВД. На следующий день, 3 января родители повезли ребенка в судмедэкспертизу, но оказалось, что у экспертов, «как у всех нормальных людей», выходные до понедельника. - Как это может быть, чтобы такая служба устраивала себе столь длинные выходные?– возмущается Чинара, и с ней нельзя не согласиться. Тем более, что закон ограничивает сроки проведения освидетельствования для пострадавших тремя днями, и в данном случае получается, что закон нарушается по вине самих работников судмедэкспертизы. Директор Дома культуры имени Курмангазы Аргын КУЛМАНОВ прокомментировал ЧП. - Вот уже много лет мы устанавливаем аппаратуру именно таким образом, и никаких ЧП никогда не было. Закрепить ее на перилах балкончика невозможно, не за что крепить. Ставить внизу на полу холла, где идет представление, тоже не получается, плохая слышимость. Вот и ставим повыше. Видимо, кто-то из посетителей дернул за шнур, и колонка полетела вниз. Наш оператор, работающий с аппаратурой, растерялся. Это первый подобный случай в нашей практике. Хорошо, что колонка зацепила девочку по касательной, а не упала прямо на голову, тогда могли бы быть очень серьезные увечья. Мы готовы оплатить лечение ребенка. Меры безопасности уже приняты, мы убрали аппаратуру с перил на пол балкончика, за перила, - сказал он. А между тем, родители девочки намерены судиться с руководством Дома культуры имени Курмангазы.