В пятиэтажном доме №39 по проспекту Евразия соседи вызвали пожарных, когда заметили дым и запах из квартиры.

По словам соседей, бабушка, проживающая в квартире, поставила кастрюлю с мясом на газовую плиту, а сама ушла в гости к сыну. Туда и поступил звонок от обеспокоенных соседей. В это время другие соседи вызвали пожарных. На момент прибытия пожарных и хозяева квартиры были на месте. Пожарные лишь убедились, что огня нет.

Родственники рассказали, что ничего страшного не произошло. Все цело. Пострадавших нет, и ничего не сгорело.

Мирослава ШОНАЛОВА