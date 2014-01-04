В канун Нового года двое преступников в медицинских масках вломились в дом бизнесмена, расположенный в Центральном микрорайоне города. Угрожая хозяевам ножом, они забрали 10 тысяч долларов и ценные вещи, а затем скрылись. По словам, одного подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 23-летний житель Кульсары. При обыске у него нашли вещдоки - маски, два ножа, часть золотых украшений и мобильные телефоны из дома ограбленного предпринимателя. Второй подозреваемый, который уже имеет судимость за грабеж, объявлен в розыск.