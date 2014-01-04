Фото с сайта АР Фото с сайта АР В результате столкновений правоохранительных органов с восставшими против действующей власти суннитами в иракской провинции Анбар 3 января погибли более 100 человек, передает Agence France-Presse. Вооруженные столкновения полицейских с повстанцами продолжаются 3 января в городах Фаллуджа и Рамади. В числе погибших, по данным властей, оказались 32 мирных жителя и 71 боевик группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL), которая поддерживает повстанцев. Число жертв среди полицейских пока не сообщается. Ранее, 2 января, суннитское население провинции Анбар, восставшее против действующей власти, и поддерживающие повстанцев боевики движения ISIL захватили значительную часть городов Фаллуджа и Рамади. На занятых территориях были установлены вооруженные блокпосты. Правительственные войска, попытавшиеся вернуть контроль над захваченными городами, встретили ожесточенное сопротивление. Вооруженный конфликт между правительственными войсками и суннитами вспыхнул в городе Рамади 30 декабря 2013 года.