Иллюстративное фото с сайта ezdok.narod.ru Иллюстративное фото с сайта ezdok.narod.ru Шесть пассажирских поездов задержались в пути из-за схода 11 вагонов с углем в Тюлькубасском районе Южного Казахстана, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК. По информации МЧС, сход грузовых вагонов произошел возле с. Сергеевка 3 января в 23.20. "Произошел сход 11 вагонов, груженных углем, грузового поезда №3403 (сообщением ст. Тараз - ст. Шымкент…). Произошла задержка пассажирских поездов: №17 сообщением Бишкек-Москва; №22 сообщением Кызылорда-Семей; №23 сообщением Алматы-Актобе; №33 сообщением Актобе-Алматы; №85 сообщением Астана-Сарыагаш; №380 сообщением Уральск-Алматы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС в субботу. Уточняется, что движение поездов восстановлено 4 января в 06.25. Жертв и пострадавших нет, утверждают в министерстве. Источник: КазТАГ