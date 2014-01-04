Как сообщалось ранее, основные слушания по делу Бергея РЫСКАЛИЕВА должны начаться 23 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. На скамье подсудимых - 22 человека. Среди них бывшие заместители акима Атырауской области Болат ДАУКЕНОВ и Аскар АБДИРОВ, экс-аким Атырау Аскар КЕРИМОВ и другие. Их обвиняют в совершении коррупционных и экономических преступлений, в результате которых казне был причинен ущерб на сумму свыше 71 миллиарда тенге. Защиту подсудимых представляют 21 адвокат. Сам Бергей РЫСКАЛИЕВ, его брат Аманжан РЫСКАЛИ и еще девять человек объявлены в международный розыск. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.