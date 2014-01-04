Иллюстративное фото с сайта www.poltavaforum.com Иллюстративное фото с сайта www.poltavaforum.com Об этом сообщает кореспондент портала "Мой ГОРОД". В Аксае открылся конный двор «Тулпар». По словам его инициаторов местных бизнесменов  ШЕКТЕБАЕВА и АЯЗБЕКОВА, в конно-спортивной школе можно заняться верховой ездой не только взрослым, но и детям. А также будет проводиться иппотерапия для больных ДЦП. Открытие конного двора состоялось в канун нового года. Как стало известно, проект бизнесменов был поддержан районным акиматом, а особенное одобрение он получил у главврача Бурлинской центральной больницы Максота БАЙЧЕРКЕШЕВА. Занятия для детей с ДЦП будут проводиться два раза в неделю бесплатно, для остальных - согласно графику и за определенную плату. В конном дворе уже есть свой штат -инструкторы, менеджеры  и прочий персонал. Лошадей пока 12,  все они кушумской породы и различной масти. Помимо обучения верховой езде, в планах - выезд на тройках, свадебные конные упряжки. Свою работу конный двор начнет в начале января, а находится он в северной части города.