Иллюстративное фото с сайта odvesti.com Иллюстративное фото с сайта odvesti.com Порядка 8 миллиардов тенге составит бюджет Бурлинского района в 2014 году. При этом около 2 миллиардов - это республиканские и областные трансфеты. Бюджет был утвержден на последней сессии районного маслихата в уходящем году. По словам руководителя районного отдела экономики и финансов Гульнары ШАМГОНОВОЙ, он будет увеличен на 16% и составит 7 млрд 800 млн 411 тысяч тенге. Из этой суммы на образование придется 3 млрд 322 млн тенге. Около миллиарда - на спорт, культуру, туризм, СМИ. Остальные средства распределятся на ЖКХ, дороги и другое. Что же до трансфертов, то они будут направлены на реализацию госпрограмм «Дорожная карта -2020» и «Моногорода 2012-2020».