Иллюстративное фото с сайта about.kz Иллюстративное фото с сайта about.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Областной турнир проводился среди подростков 2001-2003 годов рождения и был посвящен Новому году. В нем приняли участие 167 спортсменов, 10 команд из Акжайыкского, Бурлинского, Жанибекского, Зеленовского, Казталовского, Теректинского, Сырымского районов, а также 2 команды из Уральска. Турнир проходил в 10 весовых категориях. 1 место в весовой категории 26 килограммов занял Сеним СЕЙТКАЛИЕВ из Казталовского района. Золото в весовой категории 29 килограммов досталось спортсмену из ДЮСШ №4 Ерназару ЕРМЕКОВУ. Спортсмен из Теректинского района Даурен ОРАЛБАЕВ одержал победу в весовой категории 32 килограмма.