57-летняя Жанна Беисова занимала должность директора, 39-летняя Асель Жарманова работала бухгалтером в РГП "Енбек Актобе". Предприятие занималось обслуживанием колоний: снабжало спецконтингент продуктами питания, осуществляло ремонт исправительных учреждений. Женщин обвиняют в присвоении бюджетных средств – сумма ущерба 63 миллиона. "Енбек Актобе" заключило 25 договоров с ТОО "Меруерт и Ко" на сумму 61 миллион тенге. Предприятие по договору должно было оказывать транспортные услуги, поставлять стройматериалы и продукты питания для заключенных. В ТОО "Меруерт и Ко" был единственный работник – это бывший сотрудник "Енбек Актобе" Дручинина. Прокуратура считает, что все сделки были липовыми, никаких услуг фирма не оказывала. Показания Дручининой адвокаты подсудимых поставили под сомнения. "Когда она проходила по делу свидетельницей, то говорила, что сама открыла предприятие, – говорил в прениях адвокат Вертелецкий. – Потом, когда она уже стала подозреваемой, говорила, что создала "Меруерт и Ко" по указанию Беисовой. Впоследствии уголовное дело на Дручинину закрыли в связи с деятельным раскаянием. Получается, что сначала свидетель дает правдивые показания, которые не укладываются в формат уголовного дела. После этого свидетеля переводят в разряд подозреваемого, поставив в зависимость от следствия, тогда он дает нужные показания, после чего дело против него прекращают". По версии следствия, также посредством еще одной компании – ТОО "Глоб" – подсудимые присвоили деньги, предназначенные на ремонт колонии в Актау. Потерпевшим по делу проходит само "Енбек Актобе". Только его представитель заявил, что ущерба никакого нет, капремонт в колонии Актау сделан, ее признали образцовой, продукты также поставлялись в зону бесперебойно, иначе был бы бунт среди зеков. "Нас проверяли много комиссий, все подтвердили, что задолженность у предприятия нулевая. Все поставки, все работы были выполнены, никаких хищений и недостачи имущества нет, – рассказал на суде представитель "Енбек Актобе"". "Дручинина открыла товарищество сама, я тут не при чем, – утверждала Беисова. – Представители РГП могут подтвердить, что ездили с ней на рынок, закупали обувь, мясо, другие товары. По ТОО "Глоб" эксперты выяснили, что предприятие добросовестное, оно действительно поставляло стройматериалы, иначе бы стройка не завершилась. Я признаю, что допустила ошибки в работе, да, была халатность, но не хищение. Я старалась выполнять перед государством все обязательства. За период моей работы все было нормально". "Я не признаю себя виновной, – показала Жарманова, – я не подделывала документы, не присваивала бюджетные деньги. Единственная моя ошибка, как бухгалтера, была в том, что все товары были транспортированы сразу на склады заказчиков, минуя наш склад. Свидетели из числа сотрудников РГП тоже подтверждают, что поставки были, это доказывают и акты сверки заказчика". Бывшего директора РГП "Актобе Енбек" Жанну Беисову приговорили к 8 годам лишения свободы, Асель Жарманова получила 7 лет заключения.