По данным ведомства, восстановительные работы были завершены 2 января в 14.30 по времени Астаны. - Все населенные пункты Западно-Казахстанской области подключены к электроснабжению, - сказали в МЧС. Напомним, 29 декабря 2013 года в 10.55 из-за перепада температуры и повышенной влажности воздуха произошло обледенение и повреждение ВЛ-110 киловольт, ВЛ-35 киловольт. В результате аварии без электроснабжения остался 31 населенный пункт в ЗКО. В Казталовском районе без электроснабжения в преддверии Нового года оказались 5800 абонентов в 14 населенных пунктах. В Зеленовском районе без света остались 100 абонентов, в Жангалинском районе - 1880 абонентов, в Бокейординском районе - 900 абонентов, в Акжаикском районе - 300 абонентов, в Таскалинском районе - 140 абонентов, в Жаныбекском районе - 2285 абонентов, в Сырымском районе - 235 абонентов.