Напомним, что накануне новогодних праздников из-за сильного обледенения проводов в области без электричества осталось около 26 населенных пунктов, всего 11000 абонентов. Из-за повреждения ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ без электроснабжения остаются: Казталовский район - 2 населенных пункта (поселки Богатырево и Березино - 680 абонентов), Бокейординский район - 2 населенных пункта (поселки Саралжин, Темир Масин - 750 абонентов), Сырымский район - поселок Булдурта - 320 абонентов, Теректинский район - 2 населенных пункта (поселки Қызыл Ту, Шалқар - 510 абонентов), Таскалинский район - поселок Логашкино - 340 абонентов. Всего в 5 районах области без электроэнергии остаются 2600 абонентов. В ликвидации аварии продолжают работу аварийно-восстановительные бригады АО «ЗапКазРЭК», 200 человек и 24 единицы техники. За прошедшие сутки электричество было восстановлено у 1000 абонентов.