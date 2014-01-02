provodaСогласно данным портала Министерства ЧС РК на 2 января 2014 года по области продолжаются аварийно-восстановительные работы в 8 населенных пунктах. Напомним, что накануне новогодних праздников из-за сильного обледенения проводов в области без электричества осталось около 26 населенных пунктов, всего 11000 абонентов. Из-за повреждения   ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ  без электроснабжения остаются: Казталовский район - 2 населенных пункта (поселки  Богатырево и Березино - 680 абонентов), Бокейординский район - 2 населенных пункта  (поселки  Саралжин, Темир Масин - 750 абонентов), Сырымский район - поселок  Булдурта - 320 абонентов, Теректинский район - 2 населенных пункта (поселки Қызыл Ту, Шалқар - 510 абонентов), Таскалинский район - поселок Логашкино - 340 абонентов. Всего  в 5 районах области без электроэнергии остаются 2600 абонентов. В ликвидации аварии продолжают работу  аварийно-восстановительные бригады АО «ЗапКазРЭК», 200 человек и 24 единицы техники. За прошедшие сутки электричество было восстановлено у 1000 абонентов.