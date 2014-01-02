Фото с сайта www.alternativakz.com Фото с сайта www.alternativakz.com Осужденный Владислав Челах, вероятно, освобожден, говорят родители его погибших сослуживцев. По слухам, он сейчас может находиться в Германии, сообщает корреспондент Total.kz. О том, что печально известный Владислав Челах сейчас может быть на свободе, рассказала мать другого "аркан-кергеновца" Татьяна Рей. "Мне сегодня звонили две мамы погибших пограничников – Рабига, мама Нуржаса Усипалиева и Карлыгаш, мама Нурлана Мукашева. Они говорили, что вроде бы в новостях сказали об освобождении Владислава Челаха. С его матерью они связаться не смогли. Я пыталась найти что-то в новостях, искала в интернете, но ничего похожего не нашла", - призналась женщина. С другой стороны, она допускает такую возможность. "Я не сомневаюсь, что все так и может быть. Я ведь сразу говорила, что Владу что-нибудь там, скорее всего, наобещали. Может хорошую жизнь в Германии, лишь бы здесь ничего не вышло. И если это так, то в этом замешаны влиятельные люди, про которых много писалось и говорилось. Только чем помешали наши мальчишки, что они им сделали?", - добавила Татьяна Рей. Защитник Владислава Челаха Серик Сарсенов отрицает эту информацию. В доказательство он приводит рассказ его матери Светланы Ващенко. "Это все туфта! Вчера только я говорил с матерью и дедом Челаха, они поздравляли меня с праздником. Мать была недавно на свидании с Челахом, это было в двадцатых числах декабря. Настроение у него, по ее словам, хорошее. Сам Челах 12 декабря направил ходатайство в суд о пересмотре дела в порядке надзора. Я это же писал и мне отказали, теперь Челах написал – ответа пока не было", - заявил адвокат Сарсенов. По его мнению, жалоба от Челаха заставит суд призадуматься. Серик Сарсенов сказал, что в документе есть "убийственный довод, который он умышленно не приводил в своей жалобе". "В уголовно-процессуальном кодексе РК есть статья 459. По пункту два, второй части говорится, что вступившие в законную силу судебные акты также пересматриваются в порядке судебного надзора, если приговоренное лицо осуждено к сметной казни либо к пожизненному лишению свободы. К этим актам относятся все вынесенные по Челаху – приговор, апелляционная, кассационная и так далее. Что тут еще понимать – закон прямо обязывает пересмотреть!", - объяснил Серик Сарсенов. Он также добавил, что в данное время занят технической работой по подготовке жалобы в Комитет по правам человека при ООН. Для составления документа, ему нужно будет увидеть ответ на ходатайство осужденного Челаха.