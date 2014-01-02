Иллюстративное фото с сайта www.vladimirhouse.ru Иллюстративное фото с сайта www.vladimirhouse.ru В Актюбинской области шесть человек получили смертельное отравление угарным газом, сообщается на сайте газеты "Диапазон". Трагедия произошла в Хромтауском районе на чабанской точке Тусшиайрык в 125 километрах от Хромтау. Погибли члены семьи чабана и его помощник. Среди получивших отравление угарным газом двое несовершеннолетних, 14 и 17 лет. Хозяин чабанской точки обнаружил погибших вечером 31 декабря. Дом отапливался углем. Как сообщалось ранее, 30 декабря было выявлено два случая отравления угарным газом. В Алматы в жилом частном доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу четыре человека, из них трое детей, 2005, 2008 и 2012 годов рождения. В Петропавловске в трехквартирном жилом доме барачного типа насмерть угорели два человека, один госпитализирован в больницу.