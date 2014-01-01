Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru Авария случилась в новогоднюю ночь около 3 часов на таскалинской трассе. Водитель "Волги" сбил насмерть молодого человека 23 лет. Выяснилось, что за рулем "Волги" был аким Амангельдинского сельского округа Таскалинского района ЗКО Хасан ЖЕКСЕНОВ. 27-летний ЖЕКСЕНОВ был избран на выборах акимом данного округа в августе 2013 года. Информацию об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" подтвердил аким Таскалинского района Санжар АЛИЕВ. - Да, факт имел место, аким Амангельдинского округа на своей машине направлялся на место ДТП, которое случилось чуть ранее на трассе Таскала - Шильная балка, там погибли 3 человека. Как мне пояснил аким округа, в это время был туман, и он наехал на уже лежащего человека. Есть версия, что пешеход был сбит ранее. Но все это досконально выяснит следствие, расследованием занимается полиция, и она определит, кто прав, кто виноват, - сообщил Санжар АЛИЕВ. Пострадавший пешеход - молодой человек по имени Данияр с тяжелыми травмами был доставлен в райбольницу, где скончался не приходя в сознание. Как рассказали его родственники, Данияр служил по контракту в Астане и недавно вернулся домой к родителям. Расследование ведет Таскалинское РОВД.