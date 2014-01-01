Иллюстративное фото с сайта news4k.com Иллюстративное фото с сайта news4k.com ДТП случилось на таскалинской автотрассе - "БМВ" столкнулся с трактором "МТЗ 80" . За рулем "БМВ" был молодой человек 23 лет, а трактором управлял  50-летний житель Зеленовского района. По рассказам очевидцев, авария случилась из-за погодных условий. Иномарка вылетела на встречную полосу и влобовую столкнулась с трактором. Погибли водитель БМВ и два его пассажира 27 и 23 лет. Третий пассажир "БМВ" 24 лет с тяжелыми травмами доставлен в облбольницу г. Уральск. Водитель трактора с сотрясением мозга и его пассажир, по некоторым данным это его брат, также с травмами доставлены в райбольницу Таскалинского района.