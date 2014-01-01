ДТП произошло 1 января примерно в 9.30. На перекрестке улиц А.Тайманова и А. Молдагуловой столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat CC. - Я стоял на светофоре, загорелся зеленый, начал поворачивать налево, в сторону железнодорожного вокзала, как вдруг на встречную полосу вылетел Volkswagen Passat CC без номеров. Вот так и произошло столкновение, - рассказал водитель Audi A6 Ануар. На месте прибыли дознаватели, после этого Audi A6 увезли на эвакуаторе.