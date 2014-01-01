Фото с сайта 5tv.kg

С 1 января 2014 года в Казахстане буду повышены пенсии, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, а также налоги на имущество физических лиц, транспортные средства и земли.

Размеры пенсий в Казахстане будут повышены с 1 января 2014 года на 9%, согласно принятому правительством Казахстана постановлению.

"С 1 января 2014 года произвести повышение размеров пенсионных выплат из государственного центра по выплате пенсий, назначенных до 1 января 2014 года, всем получателям пенсионных выплат, в том числе получателям пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам специальных и правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, классные чины, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, на девять процентов от размера получаемых пенсионных выплат", - говорится в тексте документа, опубликованном в официальной прессе 27 декабря.

Постановление разработано во исполнение пункта 3 статьи 4 закона РК от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". Согласно этой статье повышение размеров пенсионных выплат из ГЦВП производится ежегодно. Согласно тексту документа, постановление вступает в силу 1 января 2014 года.

Также повышение пенсионных выплат предусмотрено законом "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы", подписанном президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 3 декабря и опубликованном в официальных СМИ 7 декабря 2013 года.

Согласно статье 10 закона, с 1 января 2014 года устанавливаются: минимальный размер заработной платы - 19 966; размер государственной базовой пенсионной выплаты - 9 983; минимальный размер пенсии - 20 782; месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 852 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 19 966 тенге.

В Казахстане с 1 января 2014 года на 7% повышены тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

"На основании уведомления агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 18 декабря 2013 года №07-10-32/18680 АО "Пассажирские перевозки" и АО "Пригородные перевозки", в целях снижения убыточности, объявляет о повышении тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом с 1 января 2014 года", - говорится в опубликованном на сайте АО "Пассажирские перевозки" сообщении.

В частности, перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в межобластном и в международном сообщении на все типы вагонов формирования АО "Пассажирские перевозки" подорожает на 7%; перевозка пассажиров железнодорожным транспортом на поезда формирования АО "Пригородные перевозки" - также на 7%. Кроме того, в 2014 году планируется организовать 5 новых скоростных маршрутов сообщением: Астана-Кызылорда, Алматы-Ташкент, Астана-Защита, Алматы-Защита и Алматы-Актобе.

1 января 2014 года вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения".

Как сообщалось, законом предусмотрены нормы по повышению налогов на имущество физических лиц, транспортные средства и земли, которые не осваиваются в течение определенного периода, а также поэтапное повышение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Документ содержит нормы о повышении налогов на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 3 тыс. куб. см, произведенные в РК или ввезенные на территорию РК после 31 декабря 2013 года.

Также поправками предусматривается повышение налога на автомобили с двигателем свыше 3 тыс. куб. см. В частности, ставки для автомобилей с объемом свыше 3 до 3,2 л составят 35 МРП, от 3,2 до 3,5 л – 46 МРП, от 3,5 до 4 л – до 66 МРП. Кроме того, внесены предложения о повышении налогов на автомобили с двигателем свыше 4 л: от 4 до 5 л – до 130 МРП, свыше 5 л – до 200 МРП.

Новые ставки налогов будут применяться к автомобилям, которые были приобретены с 1 января 2014 года. Также поправки отменяют льготы по налогу на автомобили с двигателем свыше 4 л для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Ставка акциза на крепкую алкогольную продукцию поэтапно повышается с 2014 по 2016 год с 500/литр безводного спирта до 1600/литр соответственно.

Ставка акциза на табачные изделия с 2014 по 2016 годы будет повышена с 1550 до 5 тыс. за 1 тыс. штук, или ежегодно на 30%. Законом повышена вдвое базовая ставка при оценке недвижимости с целью налогообложения: с 30 тыс. до 60 тыс. за 1 кв. м в Астане и Алматы и с 18 тыс. до 36 тыс. за 1 кв. м в областных центрах. Поправки предусматривают повышение ставок налога на недвижимость вдвое до 2% от оценки жилья стоимостью 150 млн и выше.

Ранее данная ставка составляла от 0,05% для жилья оценочной стоимостью до 1 млн, до 1% – для жилья стоимостью свыше 120 млн. Кроме того, в целях повышения эффективности использования земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, не используемых по целевому назначению, предусмотрено повышение ставок налога на землю в 10 раз.

nur.kz