Фото с сайта РИА Новости Фото с сайта РИА Новости Четыре автомобиля с пятью телами мужчин были найдены в среду на территории Ставропольского края. У всех погибших огнестрельные ранения. Рядом с двумя машинами обнаружены взрывные устройства. Режим контртеррористической операции введен в двух районах Ставрополья, где в среду были найдены три автомобиля с застреленными водителями, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона. Ранее сообщалось, что ночью в среду близ поселка Тамбукан Предгорного района была обнаружена машина ВАЗ-2107 с телом местного жителя, который был застрелен. Когда к месту происшествия прибыли стражи порядка, в 20 метрах от автомобиля сработало взрывное устройство, однако в результате взрыва никто не пострадал. Утром того же дня в станице Зольской Кировского района на двух соседних улицах следователи обнаружили еще два автомобиля — ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, на заднем сиденье и в багажнике которых находились тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. "В Кировском и Предгорном районах края, где были обнаружены автомобили и произошел взрыв, введен режим КТО", — сообщил источник агентства. Краевой главк МВД информацию не комментирует. Получить дополнительную информацию от УФСБ по Ставропольскому краю также не удалось. Еще один автомобиль, в котором находились двое погибших, и взрывное устройство обнаружены в Ставропольском крае, сообщил оперативный штаб УФСБ. Взрывное устройство, обнаруженное около автомобиля, уничтожено. Район, в котором был найден автомобиль с двумя телами, не уточняется. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим контртеррористической операции (КТО), на период проведения операции допускается применение ряда мер и временных ограничений. Среди них: усиление охраны общественного порядка; ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем; использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения; временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции.