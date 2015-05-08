В Атырау женщина «заминировала» ГУВД

Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru 6 мая в 11.38 на пульт дежурного полиции позвонила неизвестная женщина, которая сообщила о том, что в городском управлении внутренних дел находится взрывное устройство. По словам руководителя пресс-службы ДВД Гульназиры МУХТАРОВОЙ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам за дачу ложной информации была задержана женщина в нетрезвом состоянии. Женщина 1988 года рождения проживает по адресу СМП-136 уже дала признательные показания. Подозреваемая водворена в ИВС.