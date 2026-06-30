В Атырауской области бухгалтеры госучреждений перечислили себе 150 млн бюджетных денег

В учреждениях образования, спорта и молодежной политики Атырауской области выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 150 млн тенге. По данным государственного аудита, бюджетные средства незаконно перечислялись на личные банковские счета сотрудников и лиц, фактически не работавших в организациях.

По словам заместителя руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области Талгата Максутова, в ходе аудиторской проверки были выявлены многочисленные нарушения при использовании бюджетных средств. Основными причинами стали недостаточный контроль со стороны руководителей учреждений и отсутствие надлежащего мониторинга банковских операций.

Так, в детском саду "Балауса" Кызылкогинского района аудиторы выявили финансовые нарушения на сумму 26,3 млн тенге. Установлено, что бывший бухгалтер в период с 2021 по 2023 годы осуществляла необоснованные перечисления денежных средств под видом заработной платы, оздоровительных выплат и командировочных расходов. Средства поступали как на ее личный счет, так и на счета отдельных сотрудников и лиц, которые фактически не являлись работниками учреждения.

Крупные нарушения выявлены и в детско-юношеской спортивной школе №2 Жылыойского района. Общая сумма финансовых нарушений здесь составила 55,3 млн тенге. По данным аудита, в период с 2020 по 2024 годы главный бухгалтер оформляла выплаты без подтверждающих документов и перечисляла бюджетные средства на собственный банковский счет.

-Выявлены факты незаконного перечисления денежных средств по выплатам заработной платы, отпускных, командировочных и оздоровительных пособий, - сообщил Талгат Максутов.

В специализированной школе-лицее-интернате «Зияткер» аудиторы обнаружили нарушения на сумму 49,6 млн тенге. Согласно материалам проверки, в 2023–2024 годах главный бухгалтер необоснованно перечислила на личную банковскую карту 37,6 млн тенге. Кроме того, более 12 млн тенге были выплачены лицам, которые фактически не работали в учреждении.

Нарушения также выявлены в Атырауском городском молодежном ресурсном центре, где сумма незаконных операций составила 15,7 млн тенге. По информации департамента, денежные средства перечислялись на личный счет главного бухгалтера под видом различных выплат.

Еще один факт незаконного использования бюджетных средств установлен в Исатайском районном отделе внутренней политики и развития языков. Здесь сумма выявленных нарушений составила 6,9 млн тенге.

По всем выявленным фактам приняты меры реагирования: возбуждены уголовные дела, судами вынесены решения о возмещении ущерба государству. Вместе с тем часть незаконно использованных средств пока остается невозвращенной.

Как отметил Талгат Максутов, выявленные нарушения свидетельствуют о необходимости усиления финансового контроля в государственных учреждениях.

-Бюджетные средства должны использоваться исключительно по целевому назначению. Руководители государственных организаций несут ответственность не только за организацию работы коллектива, но и за соблюдение финансовой дисциплины и эффективный контроль за расходованием государственных средств, – подчеркнул он.

Сакен ОМАРОВ