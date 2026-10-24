Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Атырауской области нашли мёртвым главу департамента соцзащиты

Возбуждено уголовное дело.
Жулдызхан Хасангалиева
В Атырауской области нашли мёртвым главу департамента соцзащиты
Фото департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области

Тело руководителя департамента социальной защиты населения по Атырауской области Бауыржана Асаинова обнаружили 18 октября в его квартире. Об этом сообщает azh.kz. Смерть чиновника подтвердили его коллеги, опубликовавшие некролог на официальной странице ведомства. По неофициальным данным, тело находилось в квартире несколько дней. Предположительно, включённое отопление могло ускорить посмертные изменения и затруднить установление причины смерти.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Асаинов возглавлял областной департамент социальной защиты с 4 января 2023 года. Ранее он работал в органах прокуратуры, Агентстве по делам государственной службы, Министерстве индустрии и новых технологий. Также он руководил управлением внутренней безопасности Комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава Казахстана.

Читайте также

Новости партнёров