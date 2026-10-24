В Атырауской области нашли мёртвым главу департамента соцзащиты

Тело руководителя департамента социальной защиты населения по Атырауской области Бауыржана Асаинова обнаружили 18 октября в его квартире. Об этом сообщает azh.kz. Смерть чиновника подтвердили его коллеги, опубликовавшие некролог на официальной странице ведомства. По неофициальным данным, тело находилось в квартире несколько дней. Предположительно, включённое отопление могло ускорить посмертные изменения и затруднить установление причины смерти.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Асаинов возглавлял областной департамент социальной защиты с 4 января 2023 года. Ранее он работал в органах прокуратуры, Агентстве по делам государственной службы, Министерстве индустрии и новых технологий. Также он руководил управлением внутренней безопасности Комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава Казахстана.