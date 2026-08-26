В Атырауской области у пациентки подтвердили Конго-Крымскую лихорадку

В областной инфекционной больнице под медицинским наблюдением находятся два члена одной семьи с подозрением на Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ). Об этом рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.

- Жительницу Исатайского района госпитализировали 12 августа. Диагноз подтвержден методом ПЦР. Состояние - средне-стабильное, наблюдается положительная динамика. Лечение согласовано с республиканскими специалистами. Второй пациент поступил в больницу 16 августа. ПЦР-тест отрицательный. Состояние стабильное с улучшением, проводится профилактика и полное обследование, - пояснили в Облздраве.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается строго по клиническим протоколам. В ведомстве дополнили, что все, кто контактировал с заболевшими, выявлены и взяты на учет. Симптомов инфекции у них нет. Анализы домашних и сельскохозяйственных животных, а также собранных в очаге клещей дали отрицательный результат.

Противочумная станция, ветеринары и местные власти провели дезинфекцию и акарицидную обработку территории для предотвращения распространения вируса.