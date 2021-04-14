В Атырауской области 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области проинформировали, что на 14 апреля лечение от COVID-19 в области проходят 498 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 25% на 1993 коек. - Также в домашних условиях получают лечение 802 человека, в модульной больнице - 173 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 113 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 131