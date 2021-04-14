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Социум

В Атырауской области 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области проинформировали, что на 14 апреля лечение от COVID-19 в области проходят 498 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 25% на 1993 коек. - Также в домашних условиях получают лечение 802 человека, в модульной больнице - 173 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 113 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 131
Кристина Кобина
В Атырауской области 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области проинформировали, что на 14 апреля лечение от COVID-19 в области проходят 498 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 25% на 1993 коек. - Также в домашних условиях получают лечение 802 человека, в модульной больнице - 173 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 113 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 131, - рассказали в пресс-службе ведомства.- В реанимации лежат 30 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 42% на 71 койку. Стоит отметить, что распространение опасной инфекции продолжается как в городе Атырау, так и в районах. За прошедшие сутки было выявлено 93новых случая. - Среди инфицированных 77 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 10 заболевших с месторождения Тенгиз. Также COVID-19 подтвердился у трех жителей Жылыойского района, у одного жителя Курмангазинского района и у двух жителей жителей Махамбетского района, - пояснили в облздраве. Отметим, что Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне. К слову, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. - По данным за 13 апреля, I компонент вакцины "Спутник V" получили 982 человека. Из них 28 медицинских работников, 41 педагог, 50 полицейских, 15 студентов, 2 сотрудника закрытых учреждений, 49 сотрудников правоохранительных органов, 24 госслужащих, 24 человека с хроническими заболеваниями, 749 местных жителей, - отметили в управлении здравоохранения. С 1 февраля по 13 апреля в области I компонентом "Спутник V" вакцинировано 10019 человек. II компонентом привито 2880 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
реанимация

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