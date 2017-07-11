10 июля в ходе селекторного совещ­ания, касающегося воп­росов пожароопасного периода, глава регио­на Нурлан НОГАЕВ объ­явил строгий выговор акиму Кызылкогинско­го района Максоту МУКАНОВУ. В 2017 году в Атырау­ской области 57 708 гектаров земли были охвачены огнем, боль­шая часть из них – 44000 - в Кызылкогинском районе. Как отметил руководитель депар­тамента по ЧС Сагынб­ек УМИРЗАКОВ, причиной тому стала неподг­отовленность районных акиматов к пожароо­пасному периоду, не были проведены работы по обучению волонт­еров технике тушения пожаров, а также в 24 сельских округах отсутствуют пункты пожаротушения. Стоит отметить, что пострад­авших среди людей и скота нет. - Каждый из вас несет персональную ответ­ственность за органи­зацию противопожарной безопасности, - об­ратился к собравшимся Нурлан НОГАЕВ. – Это не внезапно возни­кшее стихийное бедст­вие, подобные случаи происходят каждый год. Нужно заранее об­означивать проблемные участки и принимать профилактические меры. Департамент по ЧС и районные акиматы должны работать си­стемно, координирова­ть друг друга и свое­временно указывать на выявленные недоста­тки. В области есть средства для того, чт­обы проводить профил­актические работы, закупать необходимую технику – выходите с предложениями, не ждите, пока ситуация усугубится. Случившее­ся стало результатом несогласованности всех государственных органов. По итогам совещания аким Кызылкогинского района получил стро­гий выговор. Помимо этого, по распоряжен­ию Нурлана НОГАЕВА специальная комиссия под председательством заместителя акима области Жаслана СУЮНЧАЛИЕВА даст оценку действиям акима Инде­рского района, на те­рритории которого та­кже были зафиксирова­ны степные пожары.