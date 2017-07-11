Даулеткерей КУСАИНОВ проработал на этой должности почти три года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал Даулеткерей КУСАИНОВ, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. - Я уволился из-за болезни. Сейчас нахожусь на лечении, - отметил бывший чиновник. Напомним, 1 августа 2014 года 52-летнего Даулеткерея КУСАИНОВА на должность руководителя управления культуры ЗКО назначил бывший аким области Нурлан НОГАЕВ.