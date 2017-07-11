Инцидент произошел 5 июля на остановке Кошанколь в районе старого аэропорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, полицейскими была проведена проверка, в ходе которой водителя пассажирского автобуса №5 оштрафовали. - Водитель маршрутного автобуса №5 марки Mercedes–Benz привлечен в административной ответственности по статье 593 ч.1 КоАП РК "Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов" и на него наложен административный штраф на сумму 11 345 тенге, - отметил начальник МПС ДВД ЗКО. Напомним, в редакцию "МГ" обратился житель Уральска, который рассказал, что 5 июля, когда его супруга с двумя детьми стала выходить из автобуса №5, он внезапно тронулся и его 4-летняя дочь упала и ударилась головой. При этом мама едва успела поймать дочь, чтобы та не выпала из открытых дверей автобуса.