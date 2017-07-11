Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Аты­рауской области зако­нчилось рассмотрение уголовного дела об убийстве на дороге. По материалам дела, трое потерпевших встр­етились с подсудимым на повороте у трассы Атырау-Индер. Выяс­нилось, что последний задолжал знакомым 160 тысяч тенге. - При встрече между мужчинами завязалась ссора, потерпевшие решили уехать с места встречи. Однако под­судимый стал преслед­овать уезжающих и намеренно несколько раз толкнул автомоби­ль потерпевших. Из-за сильных ударов ма­шина потерпевших пер­евернулась, в резуль­тате ДТП один человек скончался на месте, еще двое с травма­ми различной степени тяжести были достав­лены в больницу, - сообщили в пресс-служ­бе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Аты­рауской области. Приговором суда мужч­ина, преследовавший потерпевших, был при­знан виновными в сов­ершении преступления по статье "Убийство­". Ему назначено нак­азание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии стр­огого режима. Приговор суда не вст­упил в законную силу.