Мужчина пояснил полицейским, что был пьян и испугался, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". avariya prospekt (3) Фото из архива "МГ" Как сообщил начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, личность водителя была установлена на следующий день после аварии. - Водителем "Мерседеса" оказался 35-летний мужчина. В своих показаниях он отметил, что скрылся с места аварии из-за испуга и нахождения в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 346 ч. 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Напомним, ДТП в районе остановки "Типография" произошло 5 июля около 14.00. Тогда "Мерседес" столкнулся с автомобилем марки "Хендай" и вылетел на обочину. Водитель и пассажир "Мерседеса" сбежали с места аварии, а девушка, которая была вместе с ними, госпитализирована с места происшествия в Областную больницу.