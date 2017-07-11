Иллюстративное фото с сайта bonjournal.kz Где совершить качественные и выгодные покупки стройматериалов? В какой компании заказать окна хорошего качества? С каким предприятием можно договориться о поставке прочного профлиста для крыши и ограждения? Где можно купить или заказать комфортную и стильную мебель? На эти и другие вопросы вы найдете ответы уже в новом номере газеты «Мой ГОРОД» №28 от 12 июля 2017 года. На площадке нашей газеты стартует специальная рубрика «PRO ремонт», которая дает возможность представить реализуемые товары, услуги и технологии по строительству, ремонту и дизайну квартир и домов. Ведь именно летом для одних теплая погода, отсутствие частых осадков и множество других признаков делают строительство дома менее трудоемким, и в то же время - более быстрым. А для других с приходом теплой погоды появляется прекрасная возможность сделать ремонт в своем доме или обновить его интерьер. Это лучшая пора для эксперимента с яркими красками, новыми дизайнами и обновлениями. Во-первых, летом легко и просто можно заменить все окна в квартире, не вымораживая ее. Можно заменить сразу все окна "оптом", и тогда есть возможность получить неплохую скидку. Во-вторых, хочется что-то изменить в доме, например, заменить старую мебель на новую, стильную и комфортную или сделать крышу и забор дома из прочной металлочерепицы и так далее. Наш новый проект про строительство и ремонт поможет не только тем, кто затеял стройку или делает ремонт, но и опытным мастерам и прорабам, а также тем, кто только это запланировал на будущее.