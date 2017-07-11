Из-за ремонтных работ "Батыс су арнасы" произойдет временное отключение водоснабжения по улицам Молдагалиева и Курмангазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в ТОО "Батыс су анасы", воды не будет сегодня, 11 июля, до 18.00.
- В связи с заменой стальной трубы водопровода будет произведено временное отключение холодной воды в домах благоустроенного сектора и здании по ул. Молдагалиева, 25, 27 и по ул. Курмангазы №85, №87/1, №89, №91, № 93, №97, №99, №89/1 , - говорится в сообщении.
