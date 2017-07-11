Об этом стало известно в ходе рабочего визита представителей группы компаний ISSMAT в Атыраускую область. Напомним, что в ходе международного инвестиционного форума "Атырау Инвест -2016" был подписан меморандум о сотрудничестве акимата с французской компанией. Иностранные инвесторы выразили готовность вложить в реализацию ряда проектов на территории региона и направить на эти цели порядка 300 миллионов долларов. Для реализации инвестиционных проектов французы выбрали Индерский район Атырауской области, где и заложили капсулу времени, которую вскроют через 20 лет, уже после запуска новых производств. Проект включает в себя строительство высокотехнологичной фермы по разведению лосося объемом производства 2000 тонн в год, молочно-товарной фермы на 2000 коров Голштинской породы. Также иностранцы намерены разводить в Атырау бизонов, которые когда-то были эндемичным видом в Сибири и степях Центральной Азии. ISSMAT также намерен реализовать сразу несколько крупных по обьему проектов будут в регионе в течение 3 лет, благодаря чему в перспективе будет создано более чем 20000 прямых рабочих мест и столько же косвенных.