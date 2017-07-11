Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора региональной палаты частных судебных исполнителей Жандоса САМАТОВА, к судисполнителям ежедневно обращаются 10-15 женщин, которые пытаются взыскать алименты с отцов своих детей. - Всего по области у нас работают 60 частных судиспонителей и у каждого в производстве находится 100-120 документов. Всего из органов юстиции нам было передано 5285 дел, из которых 620 были закрыты за первое полугодие 2017 года, - пояснил Жандос САМАТОВ. - За полгода 620 производств были закончены. Из них 482 за примирением сторон, два документа суд возвратил себе и 125 производств было прекращено из-за отказа от алиментов. Также директор региональной палаты частных судисполнителей отметил, что судисполнители ежедневно мониторят весь список алиментщиков, особенно тех, кто ранее не работал и не выплачивал алименты. - Сейчас летом многие устраиваются на работу на стройки. Если человек устроился даже разнорабочим, то мы сразу отправляем бумагу на удержание денег с зарплаты. Также мы практикуем приостановление водительских прав у должников. Когда суд одобряет наш запрос, то сотрудники дорожной полиции при остановке данного гражданина изымают у него водительское удостоверение до полного погашения долга, - заявил Жандос САМАТОВ. Между тем часто встречаются случаи, когда накладывают арест на движемое и недвижимое имущество неплательщика, и он в свою очередь идет и оплачивает алименты, чтобы не потерять квартиру или машину. - Бывают ситуации в селах, когда у людей кроме скота больше ничего нет в собственности. По запросу судисполнитель накладывает арест на скот и выставляет его на продажу. А вырученные деньги уходят в счет долга. Что касается бытовой техники, которую также можно изъять у должника, судисполнители сейчас такое не практикуют, так как эта техника потом годами складируется у него в кабинете. Купить подержанный телевизор захочет не каждый, а сама алиментщица тоже забирать ее не спешит. Зато в практику вводится оплата алиментов бабушками и дедушками. Если бывший супруг не работает и не платит алименты, но ездит на дорогих авто, принадлежащих его родителям и живет в коттедже, бывшая супруга имеет право подать заявление в суд. В заявлении она должна указать, что судисполнитель принял всевозможные меры, но оплачивать долги бывший супруг не спешит. Однако он живет на попечении родителей, которые в состоянии выплатить всю сумму за него, - рассказал Жандос САМАТОВ. После подачи заявления суд рассмотрит и вынесет решение. Такая практика существует в крупных городах Казахстана на основании статьи 152 кодекса "О браке и семьи", однако в ЗКО пока такой вид взыскания алиментов ни разу не применялся.