Восьмиквартирный дом, расположенный по улице Курмангалиева, расходится по швам уже не первый год. Фундамент дает осадку, а в стенах образуются сквозные щели. Кроме того, кирпичная кладка полностью отошла по углам дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dom rushetcya (1) Как рассказал житель восьмиквартирного дома Лазарь ИДЕНОВ, этот дом 1967 года постройки. - Мы живем в этом доме уже более 6 лет. Мало того, дом весь трещит и разваливается, так внутри квартир клеить обои просто бесполезно, они все равно рвутся, когда дом дает осадку. Не говоря о том, что когда идут дожди, всю квартиру начинает разом топить водой. Два года назад нам предлагали пройти по программе "Модернизация ЖКХ", но у нас не согласились сами жители дома. Теперь мы собираем кондоминиум и приватизируем землю. Вроде наш дом признали аварийным. В сентябре нас обещают переселить, пока еще не знаем куда, а этот ветхий дом снесут. Скорее всего, тут построят новую многоэтажку, - рассказал Лазарь. Кроме этого, жильцы дома утверждают, что они уже не могут в квартирах спокойно спать. - Ночью слышен треск стен, опасаемся за свою жизнь, - говорит Роза. По словам жительницы Натальи, как только на телефоны приходят предупреждающие смс о штормовом ветре, все разбегаются "кто-куда" . - Мы стараемся покинуть свои квартиры, боимся что в один день на нас рухнет дом. Мало того, тут рядом находится детский сад, каждое утро все проходят со своими детьми, это все-таки угроза для прохожих. А вдруг обвалится облицовка на кого-нибудь. Тем более, такие случаи в городе были. Вообще квартиру в таком доме просто невозможно продать. Да и купить сейчас жилье нелегко, - пояснила Наталья. Теперь у жителей одна надежда, что их дом все-таки официально признают аварийным, а жильцов переселят. Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, данный дом был признан аварийным 27 мая 2016 года. -На этом месте планируется по принципу ГЧП возвести новую многоэтажку, но, к сожалению, пока не нашли потенциального инвестора, - сообщил пресс-секретарь акима города Уральск. dom rushetcya (7) dom rushetcya (3) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА