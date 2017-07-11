Как рассказал житель восьмиквартирного дома Лазарь ИДЕНОВ, этот дом 1967 года постройки. - Мы живем в этом доме уже более 6 лет. Мало того, дом весь трещит и разваливается, так внутри квартир клеить обои просто бесполезно, они все равно рвутся, когда дом дает осадку. Не говоря о том, что когда идут дожди, всю квартиру начинает разом топить водой. Два года назад нам предлагали пройти по программе "Модернизация ЖКХ", но у нас не согласились сами жители дома. Теперь мы собираем кондоминиум и приватизируем землю. Вроде наш дом признали аварийным. В сентябре нас обещают переселить, пока еще не знаем куда, а этот ветхий дом снесут. Скорее всего, тут построят новую многоэтажку, - рассказал Лазарь. Кроме этого, жильцы дома утверждают, что они уже не могут в квартирах спокойно спать. - Ночью слышен треск стен, опасаемся за свою жизнь, - говорит Роза. По словам жительницы Натальи, как только на телефоны приходят предупреждающие смс о штормовом ветре, все разбегаются "кто-куда" . - Мы стараемся покинуть свои квартиры, боимся что в один день на нас рухнет дом. Мало того, тут рядом находится детский сад, каждое утро все проходят со своими детьми, это все-таки угроза для прохожих. А вдруг обвалится облицовка на кого-нибудь. Тем более, такие случаи в городе были. Вообще квартиру в таком доме просто невозможно продать. Да и купить сейчас жилье нелегко, - пояснила Наталья. Теперь у жителей одна надежда, что их дом все-таки официально признают аварийным, а жильцов переселят. Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, данный дом был признан аварийным 27 мая 2016 года. -На этом месте планируется по принципу ГЧП возвести новую многоэтажку, но, к сожалению, пока не нашли потенциального инвестора, - сообщил пресс-секретарь акима города Уральск.