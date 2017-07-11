Фото с сайта privatization.sk.kz Выступая с докладом на заседании правительства, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов рассказал, что в стране отмечается повышение розничных цен в основном по четырем позициям - лук, картофель, капуста, морковь. "В июне цены производителей на лук составили 34 тенге за килограмм, а в рознице 131 тенге за килограмм, или в четыре раза дороже. По картофелю: 49 тенге, а в рознице 162 тенге, или в 3,3 раза дороже. Капуста - 39 тенге за килограмм, в рознице 129 тенге, или в 3,3 раза дороже. Морковь - 44 тенге за килограмм, в рознице 133 тенге, или в три раза дороже. Таким образом, мы видим, что рост цен на указанные товары идет не по причине роста стоимости их производства, а в результате спекулятивных действий торговых посредников", - рассказал Кайрат Айтуганов. Поэтому, по его словам, Комитету по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК вместе с акиматами нужно принимать активные меры в отношении необоснованного роста цен в сфере торговли. Он отметил, что одну из причин роста цен на картофель и капусту акиматы объясняют тем, что увеличился их экспорт в Узбекистан. Если за весь 2016 год в Узбекистан было экспортировано 52 тысячи тонн картофеля, то за четыре месяца 2017 года было экспортировано 76 тысяч тонн. А капуста в этом году впервые была экспортирована в Узбекистан в объеме 2,6 тысячи тонн. Айтуганов подчеркнул, что ссылаться на это некорректно, и данный фактор является позитивным моментом. "У производителя, например, второй слайд если посмотреть, лук - 34, розница - 131. У производителей цена сегодняшняя или это осенняя цена?" - спросил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Представитель Минсельхоза ответил, что данная сумма - это осенняя цена, прибавленная к стоимости за хранение. "О чем эта разница говорит? Не от того, что не хотят хранить, негде хранить, во-первых. Сколько у нас овощехранилищ, которые соответствуют мировым стандартам, что можно круглый год хранить? В стране есть такие?" - снова задал вопрос глава Кабмина. "Весь объем овощехранилищ по Казахстану - на миллион 200 тысяч тонн, из них четверть - современные овощехранилища, остальные, скажем, переходящие с советских времен. (...) Это те овощехранилища, которые введены за счет кредитных ресурсов "КазАгро". Сегодня они соответствуют всем мировым стандартам по хранению в зависимости от регулируемой газовой среды и других параметров. Сегодня у нас недостаток в Мангистауской и Атырауской областях по овощехранилищам", - сказал Айтуганов. Сагинтаев отметил, что, судя по докладу первого заместителя главы МСХ, существует недостаток овощехранилищ по всей стране, а не только в названных Айтугановым регионах. "Тогда бы у нас цены росли бы только в этих двух областях. Аскар Исабекович (заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов - прим. автора), Вы еще говорили, что будут строить логистические центры, а это как раз-таки хранение. Логистические центры до прилавка - пока у нас этого нет. Говорить о том, что КРЕМЗК (Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК) неактивно работает - это неправильно. Как бы не работал КРЕМЗК или другие органы, которые регулируют цены, мы не достигнем, если не будет соответствующего хранения. Запасов не будет, откуда у нас... Естественно, цены будут расти. Тем более непонятно, который год говорим, деньги лежат не на депозитах. Знает ли об этом местное население в той или иной области - это тоже вопрос", - сказал Бакытжан Сагинтаев. "Уважаемые акимы, я думаю, что вам самим будет полезно, если кое-кто будет наказан. Это ваше решение, что меморандумы не выполняются, если меморандум, который вы показали, у вас план-факт. Цены растут по плану у нас, оказывается еще. По итогам полугодия практически нигде результаты меморандума не выполнены. Для чего тогда составляются эти меморандумы, если цены все равно растут? Поэтому, уважаемые акимы, просьба посмотреть в части ответственности заместителей акимов, которые отвечают за этот участок", - заключил премьер-министр Казахстана.