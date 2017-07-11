Град начался в 18.30 в поселке Дарьинск Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PVGCGUkt0AY Как рассказал один из жителей Дарьинска, град шел почти час. Нужно отметить, что в Уральске после семи вечера началась гроза. Во втором дачном поселке прошел град, а на окраинах прошел сильный ливень. Однако штормового предупреждения жители ЗКО не получали. В настоящее время сильный ливень наблюдается в разных концах города. photo WhatsApp Image 2017-07-11 at 17.08.06 9cm5jLPRtyk grad (1) grad (2) TVXD5y6PrHQ Фото и видео очевидцев