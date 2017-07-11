PVGCGUkt0AY Как рассказал один из жителей Дарьинска, град шел почти час. Нужно отметить, что в Уральске после семи вечера началась гроза. Во втором дачном поселке прошел град, а на окраинах прошел сильный ливень. Однако штормового предупреждения жители ЗКО не получали. В настоящее время сильный ливень наблюдается в разных концах города.9cm5jLPRtykTVXD5y6PrHQ