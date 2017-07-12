На должность руководителя управления по делам религий Западно-Казахстанской области назначен Саялбек ГИЗЗАТОВ. Ранее этот пост занимал Талгат НЫГМЕТОВ. Саялбек ГИЗЗАТОВ родился в Западно-Казахстанской области в 1984 году. Образование – высшее. В 2005 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, в 2012 году окончил академию «Евразия». Кандидат исторических наук. В 2005-2013 годах работал в ЗКГУ преподавателем и деканом . С 2013 года был руководителем отдела религиоведческой экспертизы, мониторинга и информационного анализа управления по делам религий Западно-Казахстанской области.