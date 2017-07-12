«Чистота – залог здоровья!» – учит нас мудрое изречение. Ученые подтверждают, что продолжительность жизни напрямую зависит от среды, в которой мы живем. Но мало кто знает, что забота об экологии – это нечто большее, чем донести пакет до мусорной урны. Каждому под силу сделать свой город чище.
О проблемах чистоты в городе не говорит, наверное, только ленивый. Все чаще из уст граждан и активистов звучат призывы экологического направления. Большинство жалуются на местные власти за отсутствие надлежащей системы экологической политики: мол, почему так грязно на некоторых улицах, особенно на окраинах города, почему валяется мусор по берегам наших рек и озер, в местах, где часто устраивают пикники отдыхающие. Подождите, а это случайно не вы ли вчера выбросили обертку от конфеты себе под ноги? А это не вы выбросили пустую пластиковую бутылку около кустарника? Эти вопросы риторические, они не требуют ответа. Поэтому чтобы улучшить экологическое состояние не только города, но и страны, нужно начать с себя.
В Уральске санитарной очисткой города, то есть вывозом твердо–бытовых отходов с территории города и поселков Зачаганск, Желаево, Круглоозерное, Серебряково и Мичурино занимается компания «Орал Таза Сервис».
– Ежедневно у нас выезжает 30 единиц спецтехники и совершает 90 рейсов, в сутки вывозится на полигон около 1000 кубических метров мусора. При вывозе мусора мы сталкиваемся с такой проблемой, что люди, соблюдая чистоту около своего дома, мусорят в других местах. Например, часто не доносят мусор до специальных контейнеров, а бросают рядом с ними или же складируют разную рухлядь (ветхая мебель, остатки строительных материалов, сучья деревьев и так далее) на площадке для контейнеров, а также выкидывают рухлядь внутрь контейнера, что недопустимо, – рассказывает руководитель абонентно–договорного отдела ТОО «Орал Таза Сервис» Аполлон БЕКТАУБАЕВ. – Хотя, согласно законодательству нашей страны и нормам этического поведения, население должно выполнять требования по соблюдению чистоты и порядка.
Еще одна проблема, с которой сталкивается компания, – это отказ некоторых жителей, проживающих в частных секторах города, от оплаты услуг за вывоз твердо–бытовых отходов, объясняя тем, что сами утилизируют мусор, сжигая его на своем подворье, а попадаются и персонажи, которые утверждают, что «съедают свой мусор», как ни странно бы это звучало.
А ведь они должны знать и понимать, что сжигать мусор противозаконно, нарушаются правила пожарной безопасности, правила содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территории городов и населенных пунктов Западно–Казахстанской области. При сжигании такого мусора, как пластиковые бутылки, полиэтилен, тетраупаковки и других твердо–бытовых отходов в атмосферу выделяются вредные для здоровья человека вещества. Такие отходы должны поступать на переработку или должны быть утилизированы на специальном полигоне. Ошибочно также бытует мнение среди некоторых жителей, которые в виду отсутствия контейнеров для отходов в районе проживания выбрасывают мусор в соседнем или другом районе в мусорный бак, но при этом отказываются оплачивать услуги за вывоз. С такой категорией граждан проводится информационно–разъяснительная работа, но если это не помогает, приходится обращаться в суд о взыскании задолженности за оказанные услуги.
– Население не считает нужным заключать договор с предприятием по вывозу твердо–бытовых отходов и, соответственно, оплачивать данные услуги, хотя хочет жить в чистоте. По законодательству жители обязаны выполнять данные требования, – продолжает Аполлон БЕКТАУБАЕВ. – Уклоняются также от заключения договоров и оплаты услуг по вывозу отходов и некоторые предприятия города. Некоторые предприниматели заключают договора с псевдо–вывозящими мусор компаниями, зачастую попадая под влияние мошенников, которые собирают деньги, но услуг не оказывают. Большая просьба ко всем предприятиям, выбрасывающим твердо–бытовые отходы в контейнеры общего пользования – заключайте договоры с ТОО «Орал Таза Сервис».
Просим всех предпринимателей быть более внимательными при заключении договоров на вывоз ТБО, чтобы не стать жертвами мошенников.
Компания «Орал Таза Сервис» совместно с сотрудниками жилищно–коммунального хозяйства и санэпидстанции г. Уральска ведут работу по установке контейнеров для отходов в новых микрорайонах и жилых секторах, но не во всех районах возможно установить их в связи с отсутствием подъездных путей.
Например, по просьбе горожан только на летнее время были установлены портальные контейнеры в районе «Ремзавод», но из–за поджога в данный момент они вышли из строя. Осенью компания вынуждена убрать их из–за отсутствия дорог и возможности обслуживать по причине весенне–осеннего распутья. И конечно, здесь также необходима помощь и инициатива со стороны жителей.
18 июня работники компании «Орал Таза Сервис» совместно с активистами из молодежного трудового отряда «Жасыл ел» провели акцию по уборке мусора на побережье желаевского карьера. Было задействовано пять единиц спецавтотехники и вывезено около 20 тонн мусора. Участники акции при очистке берегов карьера и лесопосадочной зоны собирали в основном жестяные банки из–под пива, бутылки из–под спиртного, пластиковые бутылки, полиэтилен и так далее, то есть то, что оставляют после себя отдыхающие. А в некоторых местах громоздились кучи мусора, оставшиеся после некоторых нерадивых арендаторов пляжа, не удосужившихся вывезти этот мусор.
Так же «Орал Таза Сервис» предложило новую концепцию мусорных площадок, преимуществами которых являются следующее:
1) Конструкция данной площадки исключает разлетание легкого мусора (пакетов, газет и т.д.)
2) Становится барьером для собак и кошек, препятствуя растаскиванию ими мусора по всему району.
3) Эстетичный вид, который символизирует чистоту нашего города.
Также сообщаем, что ТОО «Орал Таза сервис» предлагает услуги по вывозу ТБО, строительного, крупногабаритного мусора и т. д.
Для нас очень важно мнение жителей нашего города, все пожелания просим направлять на наш электронный адрес: [email protected]
Ознакомиться с подробной информацией о деятельности нашей компании и заказать услуги Вы можете на нашем сайте: www.ots.kz
Наши контакты: г.Уральск, ул.У.Громовой, 2/2. Тел./факс:+7(7112)211337
