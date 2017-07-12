Жители села Дарьинск Зеленовского района подсчитывают убытки от аномального града, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". grad (2) По словам местного жителя Александра НАЗАРОВА, град начался 11 июля примерно в половине шестого вечера. - Он сыпал где-то час. Я ради интереса померил слой линейкой, было 25 сантиметров. Из-за града на яблонях не осталось ничего, цветы тоже побило, - рассказал Александр НАЗАРОВ. - Мы в феврале посадили рассаду, выхаживали ее, а теперь вот без огорода остались, побило все. Мы даже банки закрыть не сможем. Нужно отметить, что сильный град был только в одном районе поселка - в районе лесополосы. Жители села пожаловались, что из-за заросших травой ливневок их дворы затопило так, что выйти было невозможно. Кроме того, у некоторых сельчан пробило крышу. - У меня дом 1965 года постройки. Из-за града пробило крышу, а с потолка обвалилась штукатурка, - говорит расстроенная 69-летняя Кульжиян СУХАНБЕРДИНА. - Что самое обидное, ни вчера, ни сегодня никто из местного акимата не пришел к пострадавшим жителям, - посетовал житель Дарьинска Александр ЕРМИЛОВ. В данный момент в поселок выехало руководство района, они пообещали прокомментировать ситуацию позже. К слову, несмотря на то, что на улице плюсовая температура, утром 12 июля во дворах все еще лежит град. grad (3) grad (5) grad (6) grad (4) grad (3) grad (1) grad (1) grad (1) grad (3)   Кристина КОБИНА Фото автора