Иллюстративное фото с сайта Snitsya-son.ru Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника областного ДЧС Замир БЕРДАШЕВ. Всего же с начала года как в городских, так и сельских водоемах произошло 5 несчастных случаев, в результате которых утонули 6 человек. Два последних факта зарегистрировано с начала купального сезона - в Жылыойском и Индерском районах, когда мужчины купались в неустановленных местах. Отметим, что сегодня в Атырау действует два официальных городских пляжа, а также имеется 55 опасных участков, где купаться категорически запрещено. Для безопасности отдыхающих вдоль реки Урал спасатели оборудовали специальные участки, где есть все необходимые средства для спасения тонущих. Такие же участки имеются и в Курмангазинском районе - вдоль реки Кигач и Шароновка, в Жылыойском районе - у рек Камысколь, Жем и Ойыл.