В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, на котором видно, как трое охранников в форме прижали мужчину к стене и бьют его. Автор видео, увидев это, заявил охранникам, что втроем бить одного неправильно и предложил вызвать полицию, чем и спугнул их. При этом он спас мужчину от получения травм. Что послужило причиной драки - пока неизвестно. Однако руководство охранной фирмы КМС не отрицает данный факт и заявило, что героев видеоролика уже уволили.Q589sc-fUq8