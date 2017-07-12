Вместо тюремного срока мужчина получил полтора года ограничения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor (1) Сегодня, 12 июля, в Уральском городском суде был вынесен приговор в отношении Нургали БАЙТАКОВА, который пытался перевезти 402 рога сайги на своей машине. Как сообщил судья Аскар ИСМАЙЛОВ, в отношении подсудимого была применена амнистия, так как преступление было совершено в 2016 году. - Суд приговорил Нургали БАЙТАКОВА к 1,6 годам лишения свободы, согласно статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", применяя закон об амнистии РК, лишение свободы заменить на ограничение, так как это считается делом средней тяжести, - зачитал приговор судья. Сам подсудимый на процессах ранее сообщил, что он не причастен к этому делу и просто таксовал, когда один из клиентов попросил его привезти на вокзал сумки, в которых и находились рога сайгаков. Стоит отметить, что ранее на судебном заседании потерпевшая сторона - территориальное управление по охране лесов и животного мира - отказалась от заявленного ущерба на сумму в 170 млн тенге. Эти деньги будут истребованы в рамках гражданского судопроизводства. Что касается рогов, которые были позже украдены, то по данному факту было возбуждено уголовное дело. Напомним, в 2016 году на железнодорожном вокзале Уральска был задержан мужчина с крупной партией сайгачьих рогов - 402 штуки. Изъятые рога были переданы сотрудниками ДВД на хранение частному предпринимателю, у которого они впоследствии были украдены. По версии природоохранной прокуратуры, в апреле 2016 года Байтаков вступил в сговор с неустановленными лицами и получил от них 402 рога сайгаков. Затем подсудимый договорился об их продаже с жителем Алматы. Товар должны были передать через проводника поезда Уральск-Алматы. prigovor (3) prigovor (2)