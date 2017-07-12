Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Представительницы прекрасного пола намерены бороться с административными правонарушениями в городе, девушки будут прикреплены к полицейским участкам города. - Пока на работу в качестве социальных помощников было принято 8 девушек и женщин, мы планируем увеличить штат сотрудниц, после чего на каждом участке будет работать по 3 помощника. В их обязанности будет входит контроль за общественным порядком на территории, которая закреплена за определенным участком полиции, помощь местным полицейским в заполнении заявлений, а также документооборот. Эта работа является социальной, оклад помощников - 50 тысяч тенге, средства будут выделяться из местного бюджета. В принципе, никаких ограничений по полу и возрасту нет, главное, чтобы человек числился как безработный, - рассказали в пресс-службе. Накануне социальным помощникам вручили рабочую форму, разъяснили их права и обязанности на новой должности. Отметим, что всего по г. Атырау имеется 15 полицейских участков.