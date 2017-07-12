Иллюстративное фото из архива "МГ" Административное дело было рассмотрено в отношении производственного кооператива «Бақ - Береке» за нарушение оборота алкогольной продукции. -Житель Актюбинской области был задержан сотрудниками полиции на автомашине марки «Камаз-5484» при ввозе водочной продукции без попутного грузового документа. Стоимость перевозки составила 10 832 700 тенге. На судебном заседании представитель производственного кооператива «Бақ-Береке» перевозчик признал свою вину, - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области. - Суд признал производственный кооператив «Бақ-Береке» виновным и наложил на него штраф в размере 150 МРП - 340 350 тенге с конфискацией подакцизных товаров, являющихся непосредственным объектом правонарушения. Постановление суда вступило в законную силу.