Атырау стал вторым по счету городом после Актау, куда с показательными выступлениями приехали представители Республиканской Федерации по street workоut. По словам главного тренера Айтыма ЖАКУПОВА, для первого тура были выбраны города, где этот вид спорта еще не развит. - Первый тур, который поддержал Национальный олимпийский комитет и Министерство культуры и спорта, мы назвали ознакомительным, потому что многие казахстанцы еще не знают об этом виде спорта, хотя Казахстан самым первым в мире признал street workоut в качестве нового спортивного направления и даже провел первый чемпионат, куда съехались спортсмены из 75 стран мира. В Атырау мы планируем в первую очередь привлечь к занятиям молодежь, - рассказал Айтым ЖАКУПОВА. В настоящее время имеется договоренность между управлением физической культуры и спорта, городским акиматом и Федерацией по street workоut о том, что в регионе начнется строительство площадок для занятий этим уличным видом спорта. В ближайшее время в городе установят три конструкции для тренировок, занятия будет проводить бесплатно специально приглашенный тренер из Федерации. Места для остальных спортплощадок будут выбраны самими жителями Атырау по предварительному согласованию. - Я уверен, что street workоut в Атырау получит успешное развитие, оказалось, что многие жители города уже знакомым с этим видом спорта и активно тренируются. Более того, в скором времени возле ФОКа "Атырау" мы построим еще три новых дополнительных спортзала, в том числе и для занятий street workоut. ПСД спортзалов находится на стадии разработки, строительство мы намерены начать уже в начале нового года, - рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. К слову, Street workоut - это любительский вид спорта, в то же время и часть физической культуры. Новшество включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, либо вообще без их использования. Основной акцент в этом уличном виде спорте делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. Люди, увлекающиеся street workоut, называют себя по-разному: воркаутеры, уличные спортсмены, уличные гимнасты, турникмены и прочее. С целью популяризации нового уличного вида спорта воркаутеры намерены объездить все города Казахстана. После Атырау спортсмены направятся в Актобе, где также проведут показательные выступления.