В связи со сложными метеоусловиями движение пассажирского автотранспорта временно приостановлено на двух автодорогах в Атырауской области - Атырау-Астрахань и Атырау-Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru В районе этих автотрасс при минусовой температуре шел дождь, в результате чего дороги покрылись льдом. На проезжей части автодороги образовался лед толщиной 5-6 см. Сотрудниками УАП  ДВД совместно с сотрудниками Казавтодор МЧС осуществлено обследование указанных дорог. В результате было принято решение о временном приостановлении движения автотранспорта на этих трассах с 22.00 часов 16 февраля. Для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на указанных автодорогах выставлены мобильные блокпосты дорожно-патрульной полиции управления административной полиции ДВД. В районе населенных пунктов на автодорогах республиканского значения Атырау-Астрахань обеспечен сбор транзитного транспорта.