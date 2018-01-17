Видео фонтанирующей нефти активно распространилось в социальных сетях. Выяснилось, что ЧП произошло вчера, 15 января, в обеденное время. - В результате глубокой посадки напряжения со стороны энергоснабжающей организации, нанефтеперекачивающей станции им. А. Култумиева Кульсаринского нефтепроводногоуправления АО «КазТрансОйл» в Атырауской области сработала система противоаварийной защиты с полным открытием сбросной электроприводной ззадвижки печи подогрева нефти № 7. В результате открытия сбросной задвижки нефть попала в дренажную емкость и на заснеженный грунт, - сообщили в службе по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл» Отметим, что в настоящее время весь замазученный грунт собран, проведена рекультивация пострадавших в результате разлива земель. Объем разлившейся нефти уточняется. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Производственные объекты и имущество АО «КазТрансОйл» не повреждены. -Инцидент не повлиял на процесс транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Узень – Атырау – Самара. Место происшествия находится в удалении от жилых районов, загрязнение окружающей среды в результате разлива не зафиксировано. В настоящее время ведется расследование причин происшествия, - уточнили в компании. T9aFpPnQA84