В Атырауской области назначен новый начальник ДЧС

Сегодня, 26 марта, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Владимир БОЖКО представил коллективу ДЧС Атырауской области и представителям местного исполнительного органа нового начальника департамента. Приказом министра внутренних дел начальником департамента ЧС Атырауской области назначен полковник противопожарной службы Сагынбек УМИРЗАХОВ, ранее занимавший пост начальника ДЧС Кызылординской области. Сагынбек УМИРЗАХОВ в органах государственной противопожарной службы с 1997 года, уроженец Атырауской области, имеет большой опыт работы на руководящих должностях. С 2010 по 2013 го