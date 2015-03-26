Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырауской области назначен новый начальник ДЧС

Сегодня, 26 марта, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Владимир БОЖКО представил коллективу ДЧС Атырауской области и представителям местного исполнительного органа нового начальника департамента. Приказом министра внутренних дел начальником департамента ЧС Атырауской области назначен полковник противопожарной службы Сагынбек УМИРЗАХОВ, ранее занимавший пост начальника ДЧС Кызылординской области. Сагынбек УМИРЗАХОВ в органах государственной противопожарной службы с 1997 года, уроженец Атырауской области, имеет большой опыт работы на руководящих должностях. С 2010 по 2013 го
gorod
В Атырауской области назначен новый начальник ДЧС
Сегодня, 26 марта, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Владимир БОЖКО представил коллективу ДЧС Атырауской области и представителям местного исполнительного органа нового начальника департамента.
umirzahov
umirzahov
Приказом министра внутренних дел начальником департамента ЧС Атырауской области назначен полковник противопожарной службы Сагынбек УМИРЗАХОВ, ранее занимавший пост начальника ДЧС Кызылординской области. Сагынбек УМИРЗАХОВ в органах государственной противопожарной службы с 1997 года, уроженец Атырауской области, имеет большой опыт работы на руководящих должностях. С 2010 по 2013 годы работал заместителем начальника ДЧС Атырауской области. Заместитель МВД РК Владимир БОЖКО представил УМИРЗАХОВА как грамотного, исполнительного и инициативного специалиста, требовательного и принципиального руководителя, который обладает высокими организаторскими способностями, умением мобилизовать работу коллектива. Полковник противопожарной службы Сагынбек УМИРЗАХОВ В 2013 году указом президента РК Назарбаева был награжден орденом «Айбын» ІІ степени. Фото Рахима КОЙЛЫБАЕВА
назначение

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article