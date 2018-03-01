В Атырауской области назначен новый руководитель управления земельных отношений

Им стал Алибек Ермеккали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В ходе собрания актива области глава региона Нурлан Ногаев представил собравшимся нового руководителя управления земельных отношений. Алибек ЕРМЕККАЛИ в 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Юрист". С 2002 по 2005 год работал в департаменте юстиции специалистом, ведущим специалистом и главным специалистом нотариального и юридического отделов. С 2005 по 2016 годы работал на разных должностях в департаменте Агентства по делам государственной службы – от советника д