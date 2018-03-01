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Социум

В Атырауской области назначен новый руководитель управления земельных отношений

Им стал Алибек Ермеккали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В ходе собрания актива области глава региона Нурлан Ногаев представил собравшимся нового руководителя управления земельных отношений. Алибек ЕРМЕККАЛИ в 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Юрист". С 2002 по 2005 год работал в департаменте юстиции специалистом, ведущим специалистом и главным специалистом нотариального и юридического отделов. С 2005 по 2016 годы работал на разных должностях в департаменте Агентства по делам государственной службы – от советника д
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В Атырауской области назначен новый руководитель управления земельных отношений
Им стал Алибек Ермеккали, сообщает  корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
В ходе собрания актива области глава региона Нурлан Ногаев представил собравшимся нового руководителя управления земельных отношений. Алибек ЕРМЕККАЛИ в 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Юрист". С 2002 по 2005 год работал в департаменте юстиции специалистом, ведущим специалистом и главным специалистом нотариального и юридического отделов. С 2005 по 2016 годы работал на разных должностях в департаменте Агентства по делам государственной службы – от советника до заметителя руководителя департамента. С января 2017 года занимал должность заместителя руководителя аппарата Акима Атырауской области. Также, в ходе актива был представлен новый руководитель КГУ "Коғамдық келісім". Ей стала Жаннат ДОСКАЛИЕВА. Жаннат Доскалиева окончила АГУ им.Х.Досмухамедова и Евразийскую академию по специальностям «Учитель казахского языка и литературы», а также «Правовед». Трудовую деятельность начала в 2006 году учителем в средней школе. С 2006 по 2012 годы занимала разные должности в отделе внутренней политики акимата г. Атырау – от ведущего специалиста до заведующего сектором отдела. В 2016 году была назначена на должность руководителя отдела внутренней политики акимата г.Атырау. В том же году была назначена заместителем директора Атырауского областного гуманитарного колледжа им. К.Дутбаевой. Глава региона отметил большой трудовой опыт новых руководителей и пожелал им успешной и плодотворной работы.
Камилла МАЛИК
назначение земельные отношения Дом дружбы управление

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